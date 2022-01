"Diefstal!" - Valencia neemt op Twitter Real Madrid op de korrel na betwiste penalty:

Real Madrid won zaterdagavond met 4-1 van Valencia, maar vooral de openingstreffer zorgde voor heel wat commotie. Valencia sprak op zijn officiële Twitter-account zelfs van "repetitieve diefstal".

Karim Benzema scoorde zijn 300ste treffer voor de Koninklijke net voor rust, maar volgens Valencia was er meer dan een reukje aan de gegeven penalty. De bal ging vlak voor rust op de stip na licht contact in het strafschopgebied tussen Valencia-verdediger Omar Alderete en Real-middenvelder Casemiro.

"We kunnen niet van diefstal spreken, maar we kunnen wel zeggen dat het moment de wedstrijd heeft beïnvloed", milderde coach José Bordalás de woorden op Twitter. "Ik snap niet hoe dit tegenwoordig nog kan gebeuren met de VAR."

"Dit is geen penalty. Ik snap dat de scheidsrechter dit kan interpreteren als een penalty, maar de VAR is er om dit te corrigeren. Alderete won het duel. Casemiro is slim, laat zich vallen en de scheidsrechter fluit. Dat is hoe ik het zie."