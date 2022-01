Poen scheppen in een belastingparadijs? 'Dit verdient Clement als coach van AS Monaco'

Philippe Clement heeft er zijn eerste wedstrijd als coach van AS Monaco opzitten. De voormalige oefenmeester won met zijn nieuwe club echter niet op het veld van FC Nantes. Op sportief vlak zet hij een stap hogerop. En het moet gezegd: zijn bankrekening zal er ook wel bij varen.

Het staat buiten kijf dat Philippe Clement bij AS Monaco een pak meer zal verdienen dan bij Club Brugge. VTM Nieuws weet dat hij jaarlijks zo’n twee miljoen euro mag bijschrijven op zijn bankrekening.

In het belastingparadijs dat Monaco is staat een brutoloon ook nagenoeg gelijk aan een nettoloon. In het bedrag zijn eventuele bonussen en premies bij het behalen van de doelstellingen natuurlijk niet meegerekend.

Habbekrats

Die twee miljoen euro is overigens maar een habbekrats voor het Monegaskische management. Niko Kovac verdiende jaarlijks zo’n vijf miljoen euro. Al moet het gezegd dat de voorganger van Clement al een dubbel met Bayern München op het palmares had staan.”