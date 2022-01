Jordan Lukaku heeft een nieuwe club gevonden: Lazio laat hem definitief vertrekken

Jordan Lukaku is geen speler van Lazio meer. De jongere broer van Romelu Lukaku wordt vanavond officieel aangekondigd als nieuwe speler van Vicenza.

De onderhandelingen zijn rond en de 27-jarige linkse flankspeler verhuist dus naar de nummer laatst in de Serie B. Bij Lazio had hij geen toekomst meer en de club wou dan ook meewerken aan een deal. Bij Vicenza wilden ze hem er graag bij en de voorzitter had dat in de media duidelijk laten verstaan.

Vicenza betaalt nog een kleine afkoopsom en Lukaku zou een contract voor een half jaar met optie tekenen bij de Italiaanse club.