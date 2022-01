Ruud Van Nistelrooy diep onder indruk van Belgische winger: "Je vergeet dat hij pas achttien is"

Er zijn de voorbije jaren heel wat landgenoten doorgebroken bij PSV. Zover is het nog lang niet voor Johan Bakayoko, maar de 18-jarige flankaanvaller zette de voorbije maanden heel wat stappen vooruit. Ook maandagavond toonde Bakayoko andermaal zijn talent.

Jong PSV won eenvoudig met 5-1 van Almere City. Met een doelpunt en twee assists was Johan Bakayoko, international bij de U19, andermaal wedstrijdbepalend voor het team van Ruud Van Nistelrooij. De voormalige topspits was na afloop laaiend enthousiast over Bakayoko, die intussen aan zeven doelpunten en zeven assists zit in de competitie.

Madueke, is that you? 🧐



De 18-jarige Johan Bakayoko steelt de show bij Jong PSV tegen Almere City: twee assists en een goal ✨#JPSALM pic.twitter.com/G5Cj5p0psn — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2022

"Hij voetbalt zo dominant, je vergeet dat hij pas achttien jaar is", aldus Van Nistelrooij voor de micro van ESPN. Als hij blijft investeren in wat hij nu doet, is hij een jongen die aan het einde van het seizoen een mooie stap naar het eerste elftal kan maken."

"Hij heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan verschillende facetten van zijn spel. Het is zijn doelstelling om dit nu op lange termijn vast te houden." Bakayoko speelt sinds 2019 voor PSV. Eerder was hij onder meer aan de slag bij Club Brugge, KV Mechelen en Anderlecht.