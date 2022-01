Doelman van Ivoorkust is geschorst omwille van een dopingovertreding

Ophef tijdens de persconferentie van Ivoorkust minder dan 24 uur voor hun openingswedstrijd. Sylvain Gbohouo, de doelman van Ivoorkust, is namelijk geschorst omwille van een dopingovertreding.

De bondscoach van Ivoorkust, Patrice Beaumelle, maakte op de persconferentie voor de wedstrijd bekend dat Gbohouo voorlopig geschorst werd door FIFA. Hij werd in november vorig jaar na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kameroen betrapt op een verboden middel. Volgens de coach veroorzaakte een oogheelkundige behandeling de positieve test. Dit weet Het Nieuwsblad te melden. Deze schorsing geldt niet alleen voor de nationale ploeg, maar ook voor de wedstrijden bij zijn club.

Gbohouo was de eerste doelman van Ivoorkust, één van grote favorieten voor de eindwinst. Hij was lange tijd eerste doelman bij de Congolese topploeg TP Mazembe en maakte vorig jaar in september de overstap naar het Ethiopische Wolkite Ketema.