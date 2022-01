🎥 Chaos op Afrika Cup: scheidsrechter fluit wedstrijd veel te vroeg af

De scheidsrechter van dienst, Janny Sikazwe, floot de partij namelijk af in de 85ste minuut. De partij stond toen op 0-1. De partij werd hervat nadat de scheidsrechter op zijn fout gewezen werd. Hij floot echter in de 90ste minuut opnieuw af, terwijl er heel wat interventies waren die voor extra tijd zorgden.

De scheidsrechter moest na de wedstrijd van het veld begeleid worden. De persconferentie werd achteraf onderbroken, met de vraag om de resterende drie minuten nog af te werken.

Eerst wilde Mali niet meer herbeginnen, maar kwamen dan toch het veld op. Even later klonk dat ook Tunesië geen zin meer had om te starten. De wedstrijd werd dan toch officieel gestaakt.

FT: Tunisia 0 - 1 Mali



Zambian referee Janny Sikazwe blew the full time whistle at 85 minutes then restarted the game & blew it again in the 89th minute.



#AFCON2021 #TUNMLI #Tunisie #Mali pic.twitter.com/TcjVoj5EfO