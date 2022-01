Tuchel laat zich uit over Lukaku: "We verzinnen geen nieuwe dingen om spelers beter of gelukkiger te maken"

Thomas Tuchel staat weer op goede voet met Romelu Lukaku na diens spraakmakend interview. Dat beweerde de trainer van Chelsea alvast op zijn persconferentie. Al haalde hij ook wel aan dat de Rode Duivel "moet wennen aan het fysieke spel in Engeland".

"Romelu had in de eerste wedstrijd tegen Tottenham al een grote fysieke impact", zei hij. "Het was misschien nog niet spectaculair, maar Romelu was belangrijk met zijn fysieke kwaliteiten. Zodra hij zich heeft aangepast aan de fysieke speelstijl in Engeland, zal zijn impact op ons spel alleen maar groter worden. We willen hem niet opnieuw uitvinden en Romelu hoeft zichzelf ook niet opnieuw uit te vinden. Hij kan gewoon Romelu zijn, dan zijn wij allemaal tevreden. Dan zal hij ook vaker gaan scoren, want dit is wat hij altijd doet."

Ik zie niet in waarom we het spel van Inter moeten kopiëren

Een journalist opperde dat het misschien geen slecht idee zou zijn om Timo Werner in eenzelfde rol te gebruiken als Lautaro Martinez bij Inter. "Dat zou kunnen, maar ik zie nu geen reden waarom we Inter zouden moeten kopiëren. We hebben onze stijl en genoeg mogelijkheden. We kunnen met twee spitsen spelen, we kunnen 3-5-2 spelen en we hebben de mogelijkheid om met drie spitsen te spelen."

"We speelden 4-4-2 tegen Tottenham in de heenwedstrijd van de halve finale. Ik bedoel het niet zo hard, maar de spelers moeten laten zien dat ze goed genoeg zijn om te beginnen. We verzinnen geen nieuwe dingen om spelers beter of gelukkiger te maken. Ze hebben alles in huis. Het is aan hen om het te laten zien."