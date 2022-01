Officieel: Diego Godin zegt Europees voetbal na bijna vijftien jaar vaarwel

Diego Godin brak door bij Villarreal, maar beleefde zijn grootste successen bij Atletico Madrid. Met Atletico won Godin de Spaanse titel, de Copa del Rey en twee keer de Europa League.

De 35-jarige centrale verdediger stapt transfervrij over van Cagliari naar Atletico Mineiro. Godin ondertekende een contract tot het einde van 2022 bij de Braziliaanse landskampioen, met een optie op een bijkomstig seizoen.

Sterkhouders bij Atletico Mineiro waren afgelopen seizoen onder meer Hulk (35) en Diego Costa (32), een ex-ploegmaat van Godin bij Atletico.

DIEGO "EL FARAÓN" GODÍN É DO #GALO! 🇺🇾🐔



🤝 O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra: https://t.co/VTMhmajTIX



¡Bienvenido, Godín! 🏴🏳️ #GodínÉGalo pic.twitter.com/b0qxibeeUR