Vrees bij Tottenham-spelers dat Conte het volgende maand al voor bekeken houdt bij de club

Tottenham staat pas zesde in de Premier League en dat is niet waar Antonio Conte voor gekomen is. De Italiaanse manager wil prijzen pakken en dat gaat niet met de huidige kern, meent hij. In de kleedkamer bestaat dan ook de vrees dat hij er binnenkort al de brui aan geeft.

Volgens The Daily Mail hebben verschillende spelers de vrees geuit dat Conte er volgende maand al mee stopt als hij deze winter niet de juiste versterkingen krijgt. De Spurs zijn ongeslagen onder Conte in de Premier League, maar de afgang in de League Cup en de nederlaag in de Carabao Cup tegen Chelsea hebben de manager duidelijk gemaakt dat er niet genoeg diepte in zijn kern zit.

Conte tekende in november een contract voor 18 maanden, maar het is dus niet zeker of hij die gaat uitdienen. Sinds de Champions League-finale van 2019 heeft Tottenham meer dan 320 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgegeven, maar volgens Conte heeft hij een paar posities die onmiddellijk aangepakt moeten worden. Algemeen directeur Daniel Levy en voetbaldirecteur Fabio Paratici zullen dus in actie moeten schieten om hun trainer tevreden te houden.