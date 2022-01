Blaast Chelsea de titelstrijd nieuw leven in tegen Manchester City?

De 'winterstop' in de Premier League heeft dan stilaan lang genoeg geduurd zeker? Met z'n allen kijken we al uit naar de eindsprint richting de landstitel. Die wordt vanaf komend weekend opnieuw ingezet en kan zomaar een nieuwe wending krijgen, want Chelsea komt zaterdag op bezoek bij City!

Geen monsterscores.

Durven we te stellen dat het bij The Citizens de laatste twee wedstrijden in de Premier League net wat minder was?

Tegen Brentford duwden ze nooit door en tegen Arsenal hadden ze wat geluk en een rode kaart voor Gabriel nodig om de driepunter mee te nemen.

Maar ook bij Chelsea loopt het niet meer zo op wieltjes als in het begin.

Het ziet er dus naar uit dat we geen ongezien spektakelstuk moeten verwachten, zeker als we de recente duels tussen beide teams erbij halen…

In de laatste vier duels vielen er in totaal maar zes doelpunten. Drie keer werd er maximaal één keer gescoord. Redelijk gesloten wedstrijden dus.

Lastige tegenstander.

De motor van The Blues mag dan al enige tijd aan het sputteren zijn, kwaliteit hebben ze nog steeds in overvloed.

Dat toonden ze onlangs nog in de EFL Cup, toen ze Spurs met 2-0 uit het toernooi knikkerden.

Winnen van Chelsea is sowieso al bijzonder lastig. Dit jaar zijn daar in de competitie nog maar twee ploegen in geslaagd.

Wist je trouwens dat Kevin De Bruyne en co het de laatste jaren erg moeilijk hebben met de Londenaren?

Van de laatste zes duels won Chelsea er maar liefst vier. Zo makkelijk zullen ze dus niet verslagen worden.

Enkele betting tips

Er vallen maximal twee doelpunten (notering van 2.05)

Chelsea wint of gelijkspel (notering van 2.25)

Romelu Lukaku scoort (notering van 3.80)

Kevin De Bruyne scoort (notering van 3.10)