Everton is de volgende in het rijtje die Martinez wandelen stuurt, maar voor deze twee clubs begon zelfs onze bondscoach te twijfelen

Roberto Martinez legt het aanbod van Everton FC naast zich neer en gaat met de Rode Duivels naar Qatar. Aan de loyaliteit van de bondscoach kan absoluut niet getwijfeld worden. Meerdere clubs kregen al een weigering op het rekest.

Roberto Martinez kon in een verder verleden al enorm veel poen gaan scheppen in China en Saoedi-Arabië, maar geen haar op de Spanjaard zijn hoofd dacht eraan om de Rode Duivels meteen in de steek te laten.

De voorbije maanden stond onze bondscoach op tal van lijstjes. Arsenal FC en Tottenham Hotspur voerden zelfs gesprekken met Martinez, maar hij luisterde vooral uit beleefdheid. Zoals het van een gentleman verwacht wordt.

Keuze nooit moeten maken

Ook Newcastle United, Norwich City, Aston Villa en dus nu ook Everton FC kwamen van een kale reis terug. Toen FC Barcelona en Real Madrid informeerden begon de bondscoach te twijfelen. Een keuze moest hij echter nooit maken.