Lukaku uitgefloten door eigen fans, Tuchel neemt hem deze keer in bescherming: "Hij is niet het probleem, wel de oplossing"

Romelu Lukaku werd door zijn eigen fans uitgefloten na het gelijkspel van Chelsea tegen Brighton. De spits kreeg geen enkele kans en werd verweten "dat hij er geen zin in had". Thomas Tuchel kwam hem na de wedstrijd deze keer wel ter hulp.

Tuchel beseft dat de situatie met Lukaku aan het escaleren is. Alle commotie rond zijn interview heeft zijn imago geen deugd gedaan. "Romelu is niet het probleem, maar een deel van het antwoord", aldus Tuchel achteraf.

Een bocht van 180 graden nadat Tuchel hem na het verlies tegen Manchester City nog zwaar op de korrel nam. “Ik wil niet antwoorden op losse vragen over spelers. Op dit moment gaat het niet over Romelu, er zijn te veel vragen over Romelu en te veel oplossingen over Romelu", zei Tuchel nog, die het probleem elders zoekt.

"Als je toevallig ons scenario van langdurige blessures en Covid bekijkt samen met ons schema, heb je het antwoord. We zijn mentaal en lichamelijk uitgeput. Dat zie je ook terug in onze efficiëntie. Zo vanzelfsprekend is het.”