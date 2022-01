Staat Mario Balotelli voor sensationele transfer naar de Premier League? Engelse club aast op de Italiaan

De kans is bestaande dat Mario Balotelli binnenkort opnieuw op de Engelse voetbalvelden terug te vinden is. Newcastle United zou de Italiaanse aanvaller namelijk willen wegplukken bij Adana Demirspor.

Mario Balotelli doet het dit seizoen niet slecht in de Turkse competitie. Zo was hij in de Süper Lig al goed voor 7 doelpunten en 2 assists in 18 wedstrijden voor Adana Demirspor. Daarmee werkt Balotelli opnieuw interesse op uit Engeland.

Volgens verschillende Engelse bronnen zou Newcastle United namelijk interesse tonen in de 31-jarige Italiaan. Het zou een sensationele terugkeer zijn voor Balotelli, want in het verleden speelde hij onder meer al voor Manchester City en Liverpool.