Tickets voor het WK in Qatar vliegen de deur uit

FIFA meldde dat de meeste aanvragen uit Qatar zelf komen. Daarna volgden Argentinië, Mexico, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten, Engeland, India, Saoedi-Arabië, Brazilië en Frankrijk.

Voor de finale waren er na één dag al 140.000 aanvragen. Voor het openingsduel werden al 80.000 kaarten aangevraagd. De eerste voorverkoopperiode duurt tot 8 februari.

FIFA World Cup Qatar 2022™: 1.2 million tickets requested within 24 hours.



The start of ticket sales has generated huge demand around the world.



