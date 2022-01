Goed nieuws voor PSG: blessure van absolute sterkhouder lijkt mee te vallen

De Parijzenaars kunnen even op adem komen, want de wedstrijd tegen Real nadert snel. De Franse topclub zal namelijk normaal gezien kunnen rekenen op Kylian Mbappé. De aanvaller lijkt snel terug te keren uit blessure.

Kylian Mbappé (27 wedstrijden en 19 goals in alle competities dit seizoen) is sinds het begin van deze week niet meer aan het trainen bij PSG. Het Franse goudhaantje kampt namelijk met een probleem aan de adductoren.

Het valt nog te bezien of de Parijse aanvaller, na vier dagen afwezigheid, operationeel zal zijn voor de ontvangst van Reims, zondag (20u45). Mauricio Pochettino en zijn staf zullen later vandaag een beslissing nemen. De wedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League lijkt dus niet in gevaar te komen, want PSG liet ook al in een persbericht weten dat Mbappé begin februari wordt terug verwacht.