Probleem voor Duivels? Witsel en Hazard moeten zich weer tevreden stellen met invalbeurt in winstpartij Dortmund

De 20e speeldag van de Bundesliga heeft Dortmund drie punten opgeleverd. Het won zaterdag op het veld van Hoffenheim met 2-3.

De onvermijdelijke Erling Haaland had na zes minuten de score al geopend voor de bezoekers, zonder Belgen in de basis. Kramaric zorgde net voor rust voor de gelijkmaker, maar na de pauze stond er geen maat meer op de Borussen. Reus en Raum maakten er al snel 3-1 van.

Thorgan Hazard mocht in de 56ste minuut invallen, Axel Witsel in de 63ste. Zij moeten zich voorlopig tevreden stellen met invalbeurten. Thomas Meunier was dan weer geblesseerd. Dortmund blijft tweede op drie punten van Bayern, dat wel nog aan de bak moet.

Stuttgart en Mangala verliezen opnieuw

Tegelijkertijd liepen Stuttgart en Orel Mangala opnieuw averij op, in en tegen Freiburg (2-0). Mangala werd een dik kwartier voor tijd afgelost. Stuttgart is pas 17e en voorlaatste, en verkeert dus in degradatiezorgen.