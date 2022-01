🎥 Chelsea boekt belangrijke zege in de topper tegen Tottenham na onder meer een pareltje van Hakim Ziyech

Chelsea heeft deze avond een belangrijke zege geboekt in de Premier League. De Engelse topclub haalde het met 2-0 van Tottenham na doelpunten van Ziyech en Thiago Silva. Vooral het doelpunt van Ziyech mocht er zeker zijn.

Chelsea ging vanaf de start nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Ook Romelu Lukaku werd vaak gezocht, maar de aanvaller was nogal ongelukkig in zijn acties voor het doel van Lloris. 0-0 was dan ook de ruststand.

In de tweede helft was het niet lang wachten op een doelpunt, want Ziyech zorgde met een formidabele plaatsbal voor de 1-0 voorsprong. U kan zijn doelpunt hieronder bekijken via Play Sports. Thiago Silva legde even later de 2-0 eindstand vast. Door deze overwinning staat Chelsea derde op één punt van Liverpool.