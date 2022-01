Kandidaat voor de eindwinst, Nigeria, is verrassend uitgeschakeld op de Africa Cup of Nations

Nigeria is zondagavond verrassend uitgeschakeld op de Afrika Cup. The Super Eagles kwamen tegen Tunesië zwak voor de dag en kregen het deksel op de neus toen de doelman Maduka Okoye in de fout ging bij een afstandsschot.

In de openingsfase werd de Tunesische verdediger Montassar Talbi met een bal van de lijn van een doelpunt onthouden. Daarna was het Nigeria dat het meest aandrong op een doelpunt, maar kansen bleken in de eerste helft zeer schaars en er volgde geen enkel schot op doel meer aan beide zijdes.

Dat veranderde twee minuten na rust, toen Youssef Msakni het Nigeriaanse doel van grote afstand onder vuur nam. De bal kwam laag over de grond vrijwel recht af op Okoye, die daar slechts een halve hand achter kreeg en zo een Tunesische treffer toestond: 0-1. Nigeria ging op zoek naar de gelijkmaker en bracht na een uur speler onder meer Alex Iwobi in het veld. De aanvaller van Everton zou daar slechts vijf minuten blijven staan, want hij kreeg vanwege een nare tik op de schenen bij Msakni rood na een VAR-check.

In ondertal kreeg Moses Simon na een goede aanname een grote kans op de Nigeriaanse gelijkmaker, maar doelman Bechir Ben Said greep goed in. In blessuretijd kreeg Umar Sadiq dé kans om een verlenging binnen te halen, maar de doorgebroken aanvaller mikte naast.

Zo zit het tornooi erop voor één van de titelfavorieten.