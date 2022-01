Mertens verkeert in onzekerheid, maar heeft zijn keuze zelf gemaakt: "Ik kies niet voor dollars, maar voor..."

Waar ligt de toekomst van Dries Mertens? Het antwoord van de speler zelf is duidelijk: in Napels. Al is het echter niet zo gemakkelijk als het lijkt.

Het contract van Dries Mertens loopt aan het einde van het seizoen af. SSC Napoli heeft een optie om er een extra jaar aan toe te voegen, maar Partenopei kijkt de kat uit de boom. Eigenlijk wil Aurelio de Laurentiis (voorzitter, nvdr.) met Dries Mertens door, maar moeten de cijfers in zijn contract naar omlaag.

Ook Ciro wil blijven, maar de Rode Duivel is niet van plan om alles in te leveren. “Ik weet dat er twee wegen zijn”, aldus Mertens in Il Corriere dello Sport. “Eentje daarvan is die van het afscheid. In dat laatste geval zal ik huilen.”

“Ik hoop dat het afscheid niet voor nu is”, gaat Mertens verder. “Maar ik moet realistisch zijn: Napoli heeft me straks misschien niet meer nodig. Maar ik zal sowieso dankbaar voor de kansen die ik hier heb gekregen.”

Toch hoopt Mertens dat hij zijn carrière ook in Napels zal afsluiten. “Ik hoop dat dit mijn laatste voetbalpodium is. Ik moet nu zoveel mogelijk doelpunten maken. Dan zal de Laurentiis inzien dat het de moeite waard is om me te laten blijven.”

De Rode Duivel heeft - Lorenzo Insigne maakte al de oversteek over de Grote Plas - enkele aanbiedingen in de schuif liggen om in de MLS te gaan voetballen. “Maar ik kies niet voor de dollars, wel voor Napels. Hier ben ik miljonair voor het leven.”