Gekocht voor 44 miljoen euro bij Ajax, maar Manchester United lijk Van de Beek nu al te laten vertrekken

Crystal Palace heeft zich bij Manchester United gemeld voor Donny van de Beek. De middenvelder kan ploeggenoot worden van Christian Benteke.

Crystal Palace wil hem lenen zonder aankoopoptie. Sinds United in 2020 een slordige 44 miljoen voor hem betaalde aan Ajax heeft de jongeling zich nog niet in de basis kunnen spelen bij de Mancunians. Dit seizoen komt hij in de Premier League amper aan de bak. In totaal speelde hij slechts 380 minuten en stond geen enkele keer in de basis in een competitiematch.

United staat open voor een uitleenbeurt als Van de Beek er meer vertrouwen kan opdoen en ze er zelf financieel beter van worden. Zijn marktwaarde is intussen immers sterk gedaald.