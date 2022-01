Ook weer publiek in Nederland, maar clubs en KNVB zijn allesbehalve tevreden: "Geen perspectief!"

Er mag ook in Nederland straks weer publiek binnen in de stadions. Maar blij zijn ze daar niet mee in de Eredivisie. De beslissing werd immers gemaakt om slechts 1/3de van de capaciteit te gebruiken.

De clubs en de KNVB reageerden daar reeds ontgoocheld op in een open brief aan het kabinet. "Het is een voorstel zonder perspectief", klinkt het. "Wij stellen ons constructief op en willen meedenken in oplossingen. Voor ons is het alleen acceptabel om met 1/3 te beginnen als we vanaf 4 februari kunnen doorschakelen naar minimaal 2/3 bezetting." "Dat kunnen wij veilig en verantwoord organiseren. Met alles wat daarbij hoort. En van daaruit snel toewerken naar volle stadions. Wij gaan ervan uit dat het kabinet gehoor geeft aan deze oproep." Daar was echter geen sprake van. Er mag dus maar 1/3de binnen en de voetbaltempels moeten ook leeg zijn om 22u.