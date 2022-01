Hernan Losada verliest zijn grootste talent aan Wolfsburg

DC United en Hernan Losada verliezen het grootste talent dat de club in zijn rangen heeft. Wolfsburg heeft de deal met Kevin Paredes immers helemaal rond.

Dat u nog niet gehoord hebt van de 18-jarige Paredes is normaal. Maar de Amerikaanse winger zal waarschijnlijk niet lang onbekend zijn. Bij volgers van de MLS wordt hij bestempeld als één van de grootste talenten van het land. Hij kan zowel op de linksachter als op de linksmidden als in de aanval uit de voeten en is technisch bovengemiddeld begaafd.

Wolfsburg gaat zo'n 7 miljoen euro voor de tiener ophoesten. Hij speelde tot nu toe 41 matchen voor DC Unitecd waarin hij drie keer scoorde en vier assists gaf. Bij VfL kan Paredes het knelpunt aan de linkerkant oplossen, waar na Paulo Otávio's ernstige knieblessure Jérôme Roussillon momenteel de enige beschikbare optie is.