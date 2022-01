Nieuw verlies voor Johan Boskamp: "Ik beleef gewoon een k...jaar"

Johan Boskamp was vorig jaar als analist een tijdje uit beeld na het verlies van zijn kleinzoon. Nu verloor hij zijn beste vriend.

Het leven heeft analist Johan Boskamp de voorbije maanden niet gespaard. De Nederlander verloor in november zijn 19-jarige kleinzoon.

Nu zag hij ook zijn beste vriend Wim Jansen heengaan. “Het is een verschrikkelijke tijd. Mensen van wie je houdt, ontvallen je… Eerlijk, het janken staat me dezer dagen nader dan het lachen. Ik beleef gewoon een k..jaar”, klinkt het bij De Telegraaf.

“Vrijdag heb ik persoonlijk afscheid kunnen nemen van Wimpie. Dat voelde goed, eigenlijk als vanouds. Ouderwets knäckerbrøt, om zo maar te zeggen. Wim was iets trager door zijn ziekte. Het ging over van alles, maar we hebben toch voornamelijk weer twee uur over voetbal zitten praten. We hebben er nooit genoeg van gekregen om over voetbal te ouwehoeren.”