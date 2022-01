Salah kegelt Ivoorkust (en Kouamé) uit Afrika Cup en leidt Egypte naar kwartfinales Afrika Cup na strafschoppen

In de achtste finales van de Afrika Cup stond woensdagavond met Ivoorkust-Egypte een echte kraker op het programma.

Niet elke ploeg deed het in de Afrika Cup bijster goed in de groepsfase waardoor er in de achtste finale al twee krakers op het programma stonden. Eerder schakelde het door corona geteisterde Tunesië nog verrassend Nigeria uit en nu is ook Ivoorkust uit de race.

Ivoorkust, tweevoudig kampioen van de Afrika Cup, had met spelers zoals Aurier, Bailly, Kessié, Haller, Pépé, Zaha en Kouamé (Anderlecht) toch heel wat namen met internationale naam en faam bij in Kameroen. Egypte moet het qua bekende namen doen met Mohamed Salah en Mohamed Elneny.

Over 90 minuten werd er niet gescoord en ook 120 minuten voetbal brachten geen soelaas, ondanks de betere kansen voor Ivoorkust. Uiteindelijk trapte Salah de vijfde en beslissende penalty in doel nadat Bailly er eerder eentje gemist had voor Ivoorkust.

In de kwartfinale neemt Egypte het zondagnamiddag op tegen Marokko, ook een duel om naar uit te kijken.