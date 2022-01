Club Brugge en Antwerp treffen elkaar nu ook in de rechtzaal: blauw-zwart beticht ex-werknemer van bedrijfsspionage

Niet enkel op het veld is de rivaliteit tussen Club Brugge en Antwerp groot. Nu strekt zich dat zelfs uit tot de rechtzaal, waar een man terechtstaat op verdenking van bedrijfsspionage bij Club Brugge. Die zou duizenden vertrouwelijke documenten van zijn ex-werkgever doorgespeeld hebben.

Het gaat om consultant C.S., die door advocaat Kris Luyckx verdedigd wordt. In GvA wordt het verhaal gedaan. C.S. was in dienst bij Club-voorzitter Bart Verhaeghe en later ook bij blauw-zwart, maar bood in 2017 zijn diensten aan bij Antwerp, waarna hij door Club op non-actief werd gezet.

Hij werkte mee aan Club Lab, een tool waarmee blessures bij spelers voorspeld konden worden. Hij had dus inzage in de geheime, medische dossiers van alle spelers. Wat na zijn opzegperiode gebeurde, is nu het onderwerp van een rechtzaak.

Duizenden documenten met gevoelige informatie, van trainingsmethoden, ­medische gegevens tot een businessplan van de Club-voorzitter belanden op een laptop die hij van Antwerp kreeg. “Een analyse van die laptop heeft dit ­aangetoond”, zegt Walter Van Steenbrugge, advocaat van Club Brugge, in GvA. “Hij mocht die vertrouwelijke informatie niet kopiëren en er al zeker niet mee naar de concurrentie lopen. Ik kan mij wel voorstellen dat deze blauwzwarte mol daar met open ­armen werd onthaald.”

Bij de verdediging halen ze aan dat de documenten via Dropbox automatisch op de laptop belandden en dat er nooit sprake was van kwade bedoelingen.