Mancini verklaart terugkeer van Balotelli: "Dit is geen wanhoopsdaad"

De beslissing om Mario Balotelli weer bij de Squadra te halen, deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Roberto Mancini riep de grillige spits weer op en verklaarde nu ook waarom.

Volgens de Italiaanse media gaat het om een wanhoopsdaad, want Italië kon in een vrij zwakke groep slechts dertien keer scoren. "Trek ik de wanhoopskaart? Nee. Dat is niet het geval hier. De komende dagen gaan we gewoon van alles proberen. We gaan spelers evalueren die een tijdje niet bij de selectie hebben gezeten, onder wie Mario", vertelt Mancini nu.

In Turkije scoort Balotelli weer veel. "Op technisch vlak is hij altijd heel goed geweest. Daar is geen enkele discussie over. We moeten kijken hoe fit hij is. Dan moet hij ook nog eens passen in een groep die al lang goed met elkaar samenwerkt. Wie weet kan hij ons een handje helpen."