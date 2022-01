Jonathan David kan voor maandagavond alweer een toptransfer maken: Engelse topclub wil hem wegweken bij Lille

Jonathan David staat nog steeds in de top drie van duurste transfers uit de Jupiler Pro League ooit. Gent verkocht hem voor 27 miljoen euro aan het Franse Lille. Maar de komende dagen verhuist hij mogelijk alweer naar de Premier League.

Volgens ESPN wil Arsenal hem de volgende dagen héél graag inlijven. Ook Chelsea en Tottenham hebben hem naar verluidt op de radar staan. The Gunners willen hem nog voor het sluiten van de transfermarkt, maar dat wordt moeilijk, aangezien Lille ook nog een vervanger moet vinden.

Arsenal heeft dringend een nieuwe centrumspits nodig aangezien enkel Lacazette momenteel beschikbaar is. Aubameyang is immers disciplinair geschorst en ontbrak sinds 6 december in de wedstrijdselectie. Arsenal wil hem dan ook verkopen.

David was dit seizoen in de Ligue 1 in 18 optredens tot nog toe goed voor 12 treffers, terwijl hij ook al drie keer scoorde in de Champions League en voor Canada aan de lopende band doelpunten maakt.