Openda onthult doelen bij Vitesse: "Eén van de beste spelers van de Eredivisie zijn"

Lois Openda maakt furore in de Eredivisie. De van Club Brugge gehuurde spits heeft een paar doelstellingen. Op lange termijn wil hij een transfer naar een topcompetitie. Op kortere termijn wil hij de 'speler van de maand' worden in de Eredivisie.

In een interview met Voetbal International onthult hij zijn doelen. "Ik wil één van de beste spelers in de Eredivisie zijn en een keer Eredivisie Speler van de Maand zijn", aldus de spits van Vitesse. "Ik had verwacht dat ik het in december werd, maar de eer ging naar Jesper Karlsson van AZ. Die had een goede maand inderdaad, maar ik verdiende het ook naar mijn idee."

In december scoorde hij immers vijf keer. "Na die teleurstelling heb ik gezegd dat ik hem dan in januari win. Anders in maart of in april, ik wil die trofee winnen. Ik zal teleurgesteld zijn als dat niet een keertje lukt."