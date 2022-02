Polen heeft eindelijk zijn nieuwe bondscoach te strikken

De Poolse voetbalbond was al eventjes op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Paulo Sousa. Nu hebben ze beet.

De Poolse voetbalbond zag Paulo Sousa vertrekken naar het Braziliaanse Flamengo een aantal weken geleden.

WK als doel

En dus waren ze sinds december al op zoek naar een opvolger, die ze nu hebben gevonden in de naam van Czesław Michniewicz.

De 51-jarige man moet de Polen nu via de barrages zien te plaatsen voor het WK 2022 in Qatar. Eerst moet Rusland, daarna Zweden of Tsjechië voor de bijl.