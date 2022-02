(Luxe)probleem voor Barça-coach Xavi: wie van de vier aanwinsten mag niet aantreden in Europa?

Ondanks de financiële problemen was Barcelona erg actief op de transfermarkt. Dani Alves kwam eind 2021, tijdens de wintermercato kwamen daar ook Ferran Torres en Adama Traoré bij. Pierre-Emerick Aubameyang werd nog niet officieel voorgesteld, maar trainde al mee in Catalonië.

Deze versterkingen waren meer dan welkom voor het team van Xavi Hernandez, dat op dit moment op een teleurstellende vijfde plaats in La Liga staat. Koploper en aartsrivaal Real Madrid telt liefst vijftien punten voorsprong.

Daarnaast werd Barcelona genadeloos uitgeschakeld in de Champions League. Xavi en co moeten hun blazoen weldra oppoetsen in de Europa League, tegen het Napoli van Dries Mertens.

En net daar staat de coach van Barcelona voor een breinbreker. De reglementen van de UEFA laten amper drie nieuwe namen toe op Europese lijst na nieuwjaar. Wat impliceert dat Barcelona een van zijn vier winteraanwinsten niet speelgerechtigd zal krijgen in Europa.