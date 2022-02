Robert Lewandowski genomineerd voor prestigieuze award

Geen Lionel Messi of Mohamed Salah. Nadat ze in de FIFA Men’s Player Award de duimen moesten leggen voor Lewandowski is dat nu ook bij de Laureus Awards zo.

In de categorie Sportman van het Jaar krijgt de Pool de concurrentie van Formule 1-coureur Max Verstappen, tennisser Novak Djokovic, American Football-legende Tom Brady, zwemmer Caeleb Dressel en atleet Eliud Kipchoge.

Er zijn ook nog zes andere categorieën. Bij de beste teams staan Argentinië en Italië. Pedri is genomineerd voor Sporttalent van het Jaar. In april worden de winnaars bekendgemaakt.

Lionel Messi was in 2020 de eerste en voorlopig enige voetballer die de trofee won.

🙌 It’s official. These are the Nominees for the 2022 Laureus World Sportsman of the Year Award:



🏈 @TomBrady

🎾 @DjokerNole

🏊‍♂️ #CaelebDressel

🏃‍♂️ @EliudKipchoge

⚽️ @lewy_official

🏎 @Max33Verstappen#Laureus22 pic.twitter.com/jQ1lmofCuo