Thomas Buffel was nog ploegmaat van Schreuder: "Gaf mij toen al goede tips"

In Nederland geniet Alfred Schreuder de nodige naam en faam, niet als trainer maar ook als mens is men heel positief over hem.

Thomas Buffel speelde op jonge leeftijd met Alfred Schreuder samen in het elftal van Feyenoord. “Hoewel hij niet altijd speelde, was hij héél erg bezig met het elftal”, zegt Buffel aan HLN. Buffel kreeg ook het nodige advies van zijn ploegmaat. “Een heel joviaal persoon. Ooit gaf hij mij een goeie tip in verband met afwerken. 'In plaats van altijd draaiballen te geven, trap ook eens vol met je wreef.'” Buffel verwacht dan ook wat van de passage van Schreuder bij Club Brugge. “We hebben daar samen op geoefend. Op die manier, door de voet verticaal te houden, kon je de keeper verrassen met een bal rechtdoor. Typerend voor Schreuder, die erg begaan was met de mensen rondom zich.”





