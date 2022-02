City-speler Mendy nog zwaarder in de problemen: nog een aanklacht voor poging tot verkrachting erbij

City-speler Benjamin Mendy heeft nog een extra aanklacht aan zijn been. Poging tot verkrachting, luidt de aanklacht deze keer. Eerder werd de Fransman al beschuldigd van zeven verkrachtingen en één aanranding. Aan het gerecht om zich hier nu over uit te spreken.

Mendy, die na vier maanden in voorlopige hechtenis onlangs op voorwaarden werd vrijgelaten, verscheen woensdag in Engeland voor de rechtbank. Tijdens de zitting aan de rechtbank van Chester geraakte bekend dat er nog een bijkomende aanklacht tegen hem loopt, naast de acht aanklachten die reeds eerder bekend waren.

Proces begint in juli

Zijn proces zal van start gaan op 25 juli en zal zo'n zestal weken in beslag nemen. De voetballer van Manchester City werd in augustus 2021 reeds geschorst door zijn club. Ongeveer een jaar later zal het dus tot een uitspraak van de rechter komen over de beschuldigingen aan het adres van Mendy.

Als voetballer beleefde Mendy de voorbije jaren veel hoogtepunten, met drie landstitels bij Manchester City en het winnen van het WK met Frankrijk in 2018. Als hij veroordeeld wordt voor de extreme daden van grensoverschrijdend gedrag waar hij van beschuldigd wordt, is het zeer de vraag of er nog een vervolg komt aan die carrière.