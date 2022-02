Net niet tijdens de wintermercato, dan maar komende zomer: Dit moet de nieuwe linksachter van Club Brugge worden

Al enkele seizoenen lang is de linksachterpositie de achilleshiel van Club Brugge. Eduard Sobol is certitude, maar overtuigt lang niet altijd. Federico Ricca mag in de zomer vertrekken, terwijl aanwinst Faitout Maouassa tot dusver onder de maat bleef.

De wintermercato mag dan wel gesloten zijn, maar achter de schermen werkt Club Brugge verder aan zijn transferdossiers. Volgens onze informatie stond blauw-zwart dicht bij een akkoord met Ridvan Yilmaz. De 20-jarige Turk wordt in eigen land als een van de grootste talenten beschouwd. Tijdens de wintermercato konden ze de belofte niet losweken bij Besiktas, maar Yilmaz is volgens onze informatie een prioriteit voor komende zomer. De onderhandelingen op clubniveau zijn ondertussen aan de gang. Met de overgang van Yilmaz zou een transferbedrag van om en bij de vijf miljoen euro gemoeid zijn. Radvan Yilmaz heeft al vijf caps op de teller. In 21 wedstrijden voor Besiktas was de jongeling dit seizoen goed voor twee doelpunten en drie assists. © photonews