Wim De Decker is tevreden met de aanwinsten die Deinze heeft binnengehaald tijdens de wintermercato

Trainer Wim De Decker zag in januari met Robbe Quirynen (Royal Antwerp FC) en Liam Fraser (Toronto FC) twee nieuwe spelers aangetrokken worden.

"Onze nieuwe aanwinsten zijn een enorme meerwaarde voor de club. Robbe (Quirynen) bewees vorige week dat hij ons dit seizoen verder kan helpen om onze ambitie te verwezenlijken. Bovendien kan hij op beide flanken uit de voeten en is hij de moderne rechtsachter die we tegenwoordig in het profvoetbal zien", opent De Decker op de website van Deinze.



"En Liam (Fraser), daar moet ik niet veel woorden aan vuil maken… Wij moeten als club namelijk bijzonder fier zijn dat we een Canadees international naar hier kunnen halen. Jammer genoeg hebben we hem niet altijd ter beschikking aangezien hij internationale verplichtingen heeft, maar zo zijn we ook zeker dat hij meteen speelklaar is", verklaart hij over Fraser.