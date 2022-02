Bayern München pakt belangrijke overwinning tegen RB Leipzig

In de Bundesliga heeft Bayern München zaterdagavond gewonnen van RB Leipzig. Het werd 3-2.

De bezoekers kwamen twee keer op achterstand, maar wisten dat ook iedere keer weer recht te zetten. Uiteindelijk besliste een owngoal van Leipzig de partij.

Müller bracht Bayern al na twaalf minuten op voorsprong, maar Silva zorgde snel voor de gelijkmaker. Een nieuwe goal van Müller werd afgekeurd.

Lewandowski zorgde wel voor de 2-1 en dat werd ook de ruststand. In de tweede helft bracht Nkunku de bordjes weer in evenwicht.

Amper vijf minuten later werkte Gvardiol de bal in eigen doel. Het laatste halfuur bracht geen wijziging meer in de stand.

Bayern blijft leider, met negen punten voorsprong op Dortmund. Zij spelen morgen nog tegen nummer drie Bayer Leverkusen.