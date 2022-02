📷 Thuisland maakt 3-0-achterstand goed en pakt brons op Afrika Cup

Dankzij onder andere een fikse blunder van doelman Onana stond Kameroen bij de rust 2-0 in het krijt. Het werd 3-0, maar in de laatste 20 minuten kwam Kameroen nog langszij (3-3).

Er was vooraf afgesproken dat bij een gelijke stand geen verlengingen gespeeld worden en dus kregen we meteen strafschoppen.

Ibrahim Blati Touré van Burkina Faso was de enige die een strafschop miste, waardoor Kameroen het brons pakte.

Bronze. Medal. Winners. 🥉



