Manuel Neuer zaterdag nog 90 minuten tussen de palen, maar zondags op de operatietafel

Manuel Neuer werd zondag geopereerd aan zijn knie. Dit liet zijn club, Bayern München, weten via hun sociale mediakanalen. Dit is best wel opvallend te noemen want zaterdag stond hij nog 90 minuten tussen de palen bij zijn club in de topper tegen RD Leipzig. Die Bayern trouwens won met 3-2.

Dit betekent dat Neuer er alvast niet zal bij zijn in de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg.