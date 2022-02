Straks opnieuw het Kanaal over voor EK? VK en Ierland kandidaat voor EK 2028 en zien af van organisatie WK

Op het EK voetbal in 2021 gingen heel wat wedstrijden over het Kanaal door, onder meer de finale. Het is goed mogelijk dat binnen enkele jaren opnieuw op de Britse velden EK-matchen worden gespeeld. Het VK en Ierland zijn samen kandidaat voor de organisatie van het EK 2028.

Italië won EURO 2020 nadat het Engeland op Wembley versloeg na een strafschoppenreeks. In 2024 is Duitsland het gastland voor het Europees Kampioenschap voetbal. Voor 2028 is het nog zoeken naar een organiserend gastland of gastlanden. De voetbalfederaties van het VK en Ierland hebben besloten om samen een bid in te dienen. Bedrag vrijgemaakt voor studie De Britse regering had onlangs een bedrag vrijgemaakt van 2,8 miljoen Britse pond voor een studie naar wat het rendement zou zijn van het organiseren van een groot kampioenschap. Er werd hierbij ook gedacht aan het WK van 2030. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben nu besloten om af te zien van organisatie van dat WK en volop te gaan voor het EK dat twee jaar eerder zal plaatsvinden.