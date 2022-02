Transfernieuws en Transfergeruchten 07/02: Tévez

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Tévez

Hernan Losada weldra coach van Carlos Tevez?

Opmerkelijk nieuws uit de MLS: The Athletic laat weten dat DC United, waar Hernan Losada T1 is, in gesprek is om de voormalige topspits Carlos Tevez (38) binnen te halen. Net als Losada is Tevez een Argentijn.