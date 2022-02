Afscheid van volgens vele ploegmaats 'de beste waarmee ze ooit gespeeld hebben': Moussa Dembele houdt het voor bekeken

Het is voorbij. Op 34-jarige leeftijd hangt Mousa Dembélé de schoenen aan de haak. Dat laat GVA weten. Dembélé's contract bij Guangzhou R&F liep eind december af. Aan geïnteresseerde clubs geen gebrek, maar het heilig vuur was verdwenen bij de Antwerpenaar.

Dembélé begon met voetballen bij Berchem Sport, waar hij snel werd weggehaald door Germinal Beerschot brak Mousa Dembélé. Op het Kiel brak hij door in het eerste elftal, als aanvaller. Via Willem II en AZ belandde hij over het Kanaal, meer bepaald bij Fulham en Tottenham. Intussen was Dembélé al geëvolueerd tot een centrale middenvelder.

In januari 2019 koos Dembélé voor een Chinees avontuur bij Guangzhou R&F. Daar speelde hij in alle anonimiteit in augustus zijn laatste wedstrijd.

Mousa Dembélé droeg ook 82 keer het shirt van de Rode Duivels, waarin hij vijf keer kon scoren.