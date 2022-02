Controversieel WK in Qatar, maar... reeds 17 miljoen aanvragen voor tickets

"Fans over de hele wereld hebben hun enthousiasme getoond. We ontvingen zo'n 17 miljoen ticketaanvragen in de eerste verkoopronde", klinkt het op de website van de FIFA.

Voor de mensen die een aanvraag gedaan hebben is het nu afwachten. Er waren 20 dagen om tickets aan te vragen, maar pas binnen een maand zullen ze weten of ze bij de gelukkigen zijn. Voor de finale op 18 december deden 1,8 miljoen fans een aanvraag.

