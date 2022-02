Eveneens onverslijtbaar: Real Madrid staat dichtbij contractverlenging voor 36-jarige sterspeler

Op klasse staat geen leeftijd, dat beseft Real Madrid maar al te goed. Ze gaan hun 36-jarige spelverdeler, Luka Modric, er nog een jaartje laten bijdoen.

Modric zijn contract loopt eind dit seizoen af, maar de Koninklijke heeft hem intussen al een nieuw voorstel gedaan voor een extra jaar en dat is zo goed als rond. Modric speelt al sinds 2012 voor Real en won er vier keer de Champions League. Zijn individuele prijzenkast is zo goed gevuld dat hij er een aparte kamer voor nodig heeft.

Modric is ook op zijn gezegende voetballeeftijd nog steeds basisspeler bij Real. De centrale middenvelder is al jaren het verbindstuk tussen verdediging en aanval. De Kroaat zal waarschijnlijk ook zijn carrière afsluiten in Madrid.