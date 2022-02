📷 Bevestiging: "Seizoen van Dennis Praet is voorbij"

Praet raakte vrijdag geblesseerd op training en was zaterdag niet meer van de partij tegen Venezai. Trainer Ivan Juric komt met de nodige uitleg.

"Zijn seizoen zit erop", zei de coach na de match op zijn persconferentie. "En dat is zeer spijtig. Hij is een zeer belangrijke speler voor ons. Mijn gevoel was dat na jaren dat hij problemen had, hij het nu heel goed deed. Het is een groot verlies voor ons."

Praet werd door Leicester eind augustus uitgeleend aan Torino. Hij speelde 17 wedstrijden in de Serie A en scoorde twee keer. De Rode Duivel heeft een scheurtje in het middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet.

Disappointed about my injury. I hope to start my recovery as soon as possible. Thanks for the support and kind messages! pic.twitter.com/cqgZX0rivO