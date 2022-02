Lommel pakt gemakkelijke overwinning tegen Virton

Rode lantaarn Virton heeft op de 20ste speeldag in 1B met 3-0 verloren op bezoek bij Lommel.

Lommel is voorlaatste in de stand, Virton staat helemaal laatste in de rangschikking van 1B. Virton verloor met 3-0 in Lommel.

Caue Vinicius scoorde in de 20ste en de 32ste minuut twee keer voor Lommel. In de 47ste minuut legde Robin Henkens de match meteen in een definitieve plooi.

Door deze overwinning telt Lommel nu vijf punten meer dan Virton. Er staan nog acht wedstrijden op de agenda in 1B.