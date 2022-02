'Luukinho' bewijst opnieuw zijn waarde voor Barcelona: "Niet de Messias, maar de gedesillusioneerde voetballer was de redder in nood"

Veel kritiek heeft Barcelona gekregen toen het Luuk de Jong binnenhaalde. Maar de Nederlander bezorgde de Catalanen toch weer een punt tegen Espanyol. De spits zijn doelpunten blijven enorm belangrijk voor Barça en dat zien de Spaanse kranten ook.

De Jong werd alweer met een vertrek in verband gebracht tijdens de winter. "Hoewel er sprake was van mijn vertrek, ben ik altijd gefocust geweest op Barcelona omdat ik hier wilde doorgaan", zei hij na de stadsderby. "Als je in de laatste minuut een punt redt, houd je daar een goed gevoel aan over. Ik heb het niet kunnen vieren, want het enige waar je aan denkt is de bal om nog een laatste aanval te proberen."

Barcelona haalde met Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang twee nieuwe spitsen, maar De Jong bewijst zich van goudwaarde als invaller. 'Zij zijn bij de Blaugranas beland in de rol van Messias, maar de redder in de derby was een gedesillusioneerde voetballer: Luuk de Jong', schreef Diario Sport. 'De Nederlander is bijna de laatste in de rij, maar de realiteit is dat hij de topscorer van het team in 2022 is.'

'Luuk de Jong is de beste winteraanwinst', constateerde Sport. 'Wonderbaarlijk', was wat El Mundo Deportivo noteerde. 'Hij was Xavi's laatste redmiddel en dat pakte goed uit', aldus MARCA.