Opvallend: UEFA geeft tienduizenden gratis tickets weg voor Europese finales

De UEFA komt met tienduizenden gratis tickets voor de Europese finales van dit seizoen.

Opvallend nieuws van de UEFA: de Europese voetbalbond komt met tienduizenden gratis tickets voor de Europese finales van dit seizoen. Voor de finale van de Champions League geven ze 10.000 gratis tickets weg, voor de finale van de Europa League zijn het er 8.000, voor de finale van de Conference League zijn het er 6.000 en voor de finale van de Women's Champions League ook nog eens 6.000. In totaal gaat het dus om 30.000 tickets.

De reden waarom de UEFA deze geste doet is om de supporters te belonen voor hun loyale steun tijdens de coronapandemie. De tickets zullen eerlijk verdeeld worden aan de fans van de deelnemende ploegen, dus voor de Belgische fans is er niet meteen hoop. Verder kwam de UEFA zelf nog met een statement: "Fans spelen een integrale rol in de ontwikkeling van het voetbal en we moeten ervoor zorgen dat loyale reizende supporters historische momenten voor hun geliefde teams kunnen bijwonen tegen betaalbare prijzen".