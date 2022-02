Jong toptalent wil contract bij Bayern München niet verlengen: andere Duitse club toont interesse

Bayern München zal aan het einde van dit seizoen meer dan waarschijnlijk afscheid moeten nemen van Marcel Wenig. De 17-jarige aanvallende middenvelder staat bekend als een groot talent, maar hij wil volgend seizoen al proeven van de Bundesliga.

Het contract van Wenig loopt aan het einde van dit seizoen af en volgens Fabrizio Romano is de middenvelder niet van plan om het te verlengen. Met Eintracht Frankfurt zou er al een club uit de Bundesliga interesse tonen.

Bayern talented midfielder Marcel Wenig will not extend the contract and he’s gonna leave the club as free agent - he’s prepared for Bundesliga first team chance next season. 🔴🇩🇪 #FCBayern



Eintracht Frankfurt are interested in signing Wenig, as reported by @cmoffiziell. pic.twitter.com/r9WAT2un1B