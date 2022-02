Real-coach Carlo Ancelotti diep onder indruk van PSG-aanvaller: "De beste van Europa"

Bijna 94 minuten lang was Thibaut Courtois onklopbaar tegen PSG. Een subtiele afwerking van Kylian Mbappé bezorgde PSG in blessuretijd alsnog een verdiende zege.

Real Madrid holde bijna de ganse partij achter de feiten aan in het Parc des Princes. De Koninklijke mocht Thibaut Courtois, die een begenadigde dag had, dankbaar zijn dat de score niet hoger opliep. "We hebben vanavond een slechte prestatie geleverd", vertelde Real-coach Carlo Ancelotti na afloop voor de camera van Movistar.

"Maar dit was pas deel 1. In eigen huis zullen we op een andere manier voor de dag komen. Aan de bal waren we vandaag te slordig en we geraakten maar niet uit hun ontknelling. Alles ligt nog open."

De ervaren Italiaan had tot slot ook nog mooie woorden over voor Kylian Mbappé. De steraanvaller van PSG bezorgde zijn ploeg in blessuretijd de zege met een prima goal. "Mbappé is vandaag de beste speler van Europa, ook vanavond besliste hij de wedstrijd." De terugwedstrijd in het Santiago Bernabeustadion wordt gespeeld op 9 maart.