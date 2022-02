Van kwaad naar erger voor Atletico Madrid: "Tijd van holle woorden is voorbij"

Landskampioen Atletico Madrid beleeft een moeilijk seizoen. Woensdagavond ging het team van Diego Simeone in eigen huis met 0-1 onderuit tegen hekkensluiter Levante.

Na afloop van de zevende competitienederlaag van het seizoen spaarde Diego Simeone zijn kritiek niet. "We hebben een heel slechte match gespeeld en we lieten een mooie kans liggen om op te klimmen in de stand. Dat het moeilijk wordt om de Champions League te halen? Dat is vast en zeker nog mogelijk", aldus Simeone.

"Maar daarvoor zullen we meteen in actie moeten schieten. Het moet gedaan zijn met holle woorden en praatjes. Ik ben hier niet om excuses te zoeken. De feiten zijn wat ze zijn. Daar veel over praten gaat ons niet vooruit helpen", beseft Diego Simeone.

Atletico Madrid is in de stand terug te vinden op een gedeelde vierde plaats. Carrasco en co tellen al vijftien punten minder dan stadsgenoot en aartsrivaal Real Madrid.